Polícia Municipal Ambiental de Sumaré apreende arsenal e 25 aves abatidas na área rural

Foto: Prefeitura de SumaréA Polícia Municipal Ambiental de Sumaré apreendeu, na tarde deste domingo (31), quatro espingardas com silenciadores, facas, roupas camufladas, equipamentos de caça e 25 aves já abatidas, durante patrulhamento na área rural do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante ação de combate à caça ilegal!

