Polícia Municipal de Sumaré apreende drogas e detém adolescente por tráfico no Jardim Cidade Nova

Foto: Prefeitura de SumaréA Polícia Municipal de Sumaré apreendeu diversas porções de entorpecentes durante patrulhamento...

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréA Polícia Municipal de Sumaré apreendeu diversas porções de entorpecentes durante patrulhamento realizado neste sábado (23), no Jardim Cidade Nova, região do Maria Antônia. A ação resultou na detenção de um adolescente de 17 anos, que confessou estar atuando no tráfico de drogas desde as primeiras horas do dia.

