Polícia Municipal de Sumaré apreende drogas e detém adolescente por tráfico no Jardim Cidade Nova
Foto: Prefeitura de SumaréA Polícia Municipal de Sumaré apreendeu diversas porções de entorpecentes durante patrulhamento...
Foto: Prefeitura de SumaréA Polícia Municipal de Sumaré apreendeu diversas porções de entorpecentes durante patrulhamento realizado neste sábado (23), no Jardim Cidade Nova, região do Maria Antônia. A ação resultou na detenção de um adolescente de 17 anos, que confessou estar atuando no tráfico de drogas desde as primeiras horas do dia.
Foto: Prefeitura de SumaréA Polícia Municipal de Sumaré apreendeu diversas porções de entorpecentes durante patrulhamento realizado neste sábado (23), no Jardim Cidade Nova, região do Maria Antônia. A ação resultou na detenção de um adolescente de 17 anos, que confessou estar atuando no tráfico de drogas desde as primeiras horas do dia.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: