Polícia Municipal de Sumaré apreende drogas e detém adolescente por tráfico no Jardim Cidade Nova Foto: Prefeitura de SumaréA Polícia Municipal de Sumaré apreendeu diversas porções de entorpecentes durante patrulhamento... Portal Veloz|Do R7 25/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 11h00 )

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréA Polícia Municipal de Sumaré apreendeu diversas porções de entorpecentes durante patrulhamento realizado neste sábado (23), no Jardim Cidade Nova, região do Maria Antônia. A ação resultou na detenção de um adolescente de 17 anos, que confessou estar atuando no tráfico de drogas desde as primeiras horas do dia.

