Polícia resgata mais de 100 animais vítimas de maus-tratos em sítio de Mairiporã
Mais de 120 animais foram resgatados em situação de maus-tratos nesta segunda-feira (25), em um sítio localizado em Mairiporã, na Região Metropolitana de São Paulo. Entre os animais estavam 55 cães, 60 gatos e 10 porcos, todos mantidos em condições precárias.
