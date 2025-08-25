Logo R7.com
Polícia resgata mais de 100 animais vítimas de maus-tratos em sítio de Mairiporã

Entre os animais estavam 55 cães, 60 gatos e 10 porcos, todos mantidos em condições...

Portal Veloz|Do R7

Mais de 120 animais foram resgatados em situação de maus-tratos nesta segunda-feira (25), em um sítio localizado em Mairiporã, na Região Metropolitana de São Paulo. Entre os animais estavam 55 cães, 60 gatos e 10 porcos, todos mantidos em condições precárias.

