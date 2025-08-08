Logo R7.com
Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 143 quilos de ouro maciço

PRF/arquivo A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu essa nesta semana 143 kg de ouro maciço...

Portal Veloz|Do R7

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu essa nesta semana 143 kg de ouro maciço na Região Norte do país. O valor é superior a R$ 80 milhões. Nessa quarta-feira (6), em Altamira, no Pará, na BR-230 (Transamazônica), foram apreendidos cerca de 40 quilos de ouro maciço, transportados em uma caminhonete com quatro ocupantes (dois adultos, um adolescente e uma criança).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa significativa apreensão e suas implicações.

