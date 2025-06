Polícia Rodoviária prende dupla envolvida em sequestros e roubo de aves raras avaliadas em R$ 280 mil A prisão foi realizada por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) Dois homens foram presos... Portal Veloz|Do R7 05/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 05/06/2025 - 19h56 ) twitter

A prisão foi realizada por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) Dois homens foram presos em flagrante nesta quinta-feira (05), na Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360), em Itatiba (SP), suspeitos de envolvimento em sequestros e no roubo de aves silvestres valiosas na região de Itamogi, em Minas Gerais. A prisão foi realizada por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, após denúncia anônima.

Saiba mais sobre essa operação e os detalhes do caso no Portal Veloz.

