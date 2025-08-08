Policial da Rocam é baleado durante abordagem na favela de Paraisópolis, em São Paulo De acordo com a Polícia Militar, a equipe atendia a uma ocorrência de arrastão nas... Portal Veloz|Do R7 07/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

De acordo com a Polícia Militar, a equipe atendia a uma ocorrência de arrastão nas imediações quando se deparou com suspeitos.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Depois da febre do morango, vem aí a Laranja do Amor

GCM de Limeira realiza operação de bloqueio no bairro Campo Belo para reforçar segurança

Campinas recebe a Mostra Japão com cultura, gastronomia e atrações na Arautos da Paz