Policial da Rocam é baleado durante abordagem na favela de Paraisópolis, em São Paulo

De acordo com a Polícia Militar, a equipe atendia a uma ocorrência de arrastão nas...

Portal Veloz|Do R7

De acordo com a Polícia Militar, a equipe atendia a uma ocorrência de arrastão nas imediações quando se deparou com suspeitos.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

