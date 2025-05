Policial Militar salva bebê engasgado durante patrulhamento em Leme (SP) Menina de apenas um mês foi socorrida com manobra de Heimlich e levada à Santa... Portal Veloz|Do R7 31/05/2025 - 18h56 (Atualizado em 31/05/2025 - 18h56 ) twitter

Menina de apenas um mês foi socorrida com manobra de Heimlich e levada à Santa Casa; estado de saúde é estável Uma bebê de apenas um mês de vida foi salva por um policial militar após se engasgar e ficar desacordada na manhã deste sábado (31), no Jardim das Palmeiras, em Leme (SP). O caso aconteceu por volta das 11h25, quando a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina e foi abordada por uma mulher pedindo socorro com a criança nos braços.

