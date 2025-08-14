Policiamento de trânsito apreende mais de 4 mil maços de cigarros contrabandeados em ônibus interestadual Duas pessoas foram detidas Na manhã desta quarta-feira (13), a Polícia Militar apreendeu mais... Portal Veloz|Do R7 13/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 21h58 ) twitter

Duas pessoas foram detidas Na manhã desta quarta-feira (13), a Polícia Militar apreendeu mais de 4 mil maços de cigarros contrabandeados durante fiscalização a um ônibus interestadual na Avenida Presidente Castelo Branco, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

