Ponte Preta entrega revitalização do gramado do CT do Jardim Eulina A Ponte Preta terminou nesta semana o processo de revitalização para a implementacão gramado de... Portal Veloz|Do R7 20/05/2025 - 08h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A Ponte Preta terminou nesta semana o processo de revitalização para a implementacão gramado de inverno do CT do Jd. Eulina. Nesta terça-feira (20), o elenco principal já iniciará as atividades no CT.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Portal Veloz:

Reforma do gramado do estádio do XV de Piracicaba começa; saiba quais serão as etapas

Campinas recebe comitiva de cidade chinesa para estudar futuros investimentos

Crianças da Escola de Bombeirinho Civil visitam base do Serviço 192 em Americana