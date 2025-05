Ponte Preta lidera ranking de desempenho entre clubes paulistas nas Séries do Brasileirão com 86,6% Foto: Marcos Ribolli/PontePressA Ponte Preta é, até o momento, o clube paulista com melhor aproveitamento... Portal Veloz|Do R7 15/05/2025 - 10h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 10h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Marcos Ribolli/PontePressA Ponte Preta é, até o momento, o clube paulista com melhor aproveitamento no Campeonato Brasileiro entre os 17 representantes do estado que disputam as Séries A, B, C e D. A equipe de Campinas soma quatro vitórias e um empate em cinco jogos na Série C, atingindo 86,6% de aproveitamento.

Saiba mais sobre o desempenho surpreendente da Ponte Preta e confira o ranking completo no Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Agro paulista registra superávit de US$ 6,72 bilhões com bom desempenho da carne bovina, suco de laranja e café

Sorocaba anuncia obras de complexo viário para interligar Parque São Bento e Carandá

Americana realiza ação com testes rápidos de HIV e Sífilis no Jardim dos Lírios neste sábado (17)