Pontos de embarque e desembarque retornam ao Terminal Urbano de Limeira nesta terça (10) Foto: Prefeitura de LimeiraAs obras de reestruturação na entrada do Terminal Urbano de Limeira foram... Portal Veloz|Do R7 10/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 10/06/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de LimeiraAs obras de reestruturação na entrada do Terminal Urbano de Limeira foram concluídas, e os pontos de embarque e desembarque de ônibus retornam ao local nesta terça-feira (10). A intervenção incluiu a substituição da base do pavimento na entrada do Terminal, que foi reconstruída com concreto armado – material mais resistente e adequado ao tráfego intenso de veículos pesados. Os trabalhos começaram no dia 23 de abril. Durante o período de obras, os pontos de embarque e desembarque funcionaram provisoriamente na Rua Quadros Sobrinho. O secretário dos Transportes e Mobilidade Urbana, Celso Gonçalves, ressaltou que novas ações estão sendo avaliadas para o local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Portal Veloz:

Mutirão de exames para detecção precoce de doenças pulmonares é realizado durante todo o mês de junho em Sumaré

Câmara de Piracicaba promove audiência pública para discutir má conservação de fios em postes

Guarani contrata Gabriel Motta e Nicollas para a Copa Paulista