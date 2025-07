População denuncia falta de resposta da prefeitura diante de risco em avenida de Americana Foto: Câmara de AmericanaO vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara... Portal Veloz|Do R7 11/07/2025 - 10h59 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h59 ) twitter

Portal Veloz

Foto: Câmara de AmericanaO vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana questionando a instalação de um redutor de velocidade na Avenida do Compositor, no Residencial Jaguari. O autor afirma que recebeu diversas reclamações e um abaixo-assinado de moradores sobre o intenso tráfego de veículos em alta velocidade no local. “A avenida apresenta atualmente um alto fluxo em velocidade acima do permitido, desrespeitando os limites indicados, mesmo com sinalização presente”, comenta.

