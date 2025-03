População em situação de rua é maioria entre os atendidos pelo Programa Recomeço em Campinas Foto: Prefeitura de CampinasA população em situação de rua é o principal público atendido pelo Programa... Portal Veloz|Do R7 10/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 10h06 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA população em situação de rua é o principal público atendido pelo Programa Recomeço em Campinas, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada à recuperação e reintegração social de dependentes químicos, com execução no município pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.

Saiba mais sobre a importância desse programa e os dados que revelam a realidade da população atendida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

