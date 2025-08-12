Logo R7.com
População reclama de dificuldade para chegar ao CIVI e Poupatempo por falta de ônibus em Americana

Foto: Prefeitura de Americana O vereador Jean Mizzoni (Agir) protocolou uma indicação na secretaria da...

Foto: Prefeitura de Americana O vereador Jean Mizzoni (Agir) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo que a prefeitura realize adequações no itinerário dos ônibus do transporte público visando atender aos usuários do CIVI (Centro de Integração e Valorização do Idoso) e unidade do Poupatempo.

Saiba mais sobre essa importante questão e como a comunidade pode se beneficiar das mudanças propostas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

