População reclama de dificuldade para chegar ao CIVI e Poupatempo por falta de ônibus em Americana Foto: Prefeitura de Americana O vereador Jean Mizzoni (Agir) protocolou uma indicação na secretaria da... Portal Veloz|Do R7 12/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de Americana O vereador Jean Mizzoni (Agir) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo que a prefeitura realize adequações no itinerário dos ônibus do transporte público visando atender aos usuários do CIVI (Centro de Integração e Valorização do Idoso) e unidade do Poupatempo.

Saiba mais sobre essa importante questão e como a comunidade pode se beneficiar das mudanças propostas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

3º Mutirão Emprega Já é anunciado em Artur Nogueira

Como a ‘adultização’ denunciada por Felca contribui para a pedofilia e o que diz a lei brasileira

Polícia cumpre mais de 60 mandados contra quadrilha especializada em roubos a condomínios de luxo em SP