Por conta do Feirão de Emprego, PAT de Cordeirópolis não funciona nesta quinta (28) Foto: Prefeitura de CordeirópolisAtendimento volta ao normal na sexta-feira A Prefeitura de Cordeirópolis informa que,... Portal Veloz|Do R7 28/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 07h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A Prefeitura de Cordeirópolis informa que, excepcionalmente nesta quinta-feira (28), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) não terá atendimento ao público. A suspensão ocorre devido à realização do Feirão de Empregos, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. O atendimento no PAT será retomado normalmente na sexta-feira (29).

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais informações!

Leia Mais em Portal Veloz:

Após requerimento, Frente Parlamentar é criada em Campinas para combater a adultização infantil digital

Mãe e bebê de 2 meses são atropelados em Limeira; motorista fugiu sem prestar socorro

Tiroteio em tentativa de assalto a caixa eletrônico causa pânico em supermercado de Osasco