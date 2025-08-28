Por conta do Feirão de Emprego, PAT de Cordeirópolis não funciona nesta quinta (28)
Foto: Prefeitura de CordeirópolisAtendimento volta ao normal na sexta-feira A Prefeitura de Cordeirópolis informa que,...
A Prefeitura de Cordeirópolis informa que, excepcionalmente nesta quinta-feira (28), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) não terá atendimento ao público. A suspensão ocorre devido à realização do Feirão de Empregos, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. O atendimento no PAT será retomado normalmente na sexta-feira (29).
