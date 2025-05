Portal Veloz |Do R7

‘Portas fechadas’: Rússia se recusa a comentar termos de possível acordo com Ucrânia Reprodução/Vyacheslav Prokofyev/TASS O Kremlin afirmou neste sábado (17) que as negociações entre Rússia e Ucrânia em Istambul estão...

Reprodução/Vyacheslav Prokofyev/TASS O Kremlin afirmou neste sábado (17) que as negociações entre Rússia e Ucrânia em Istambul estão ocorrendo “a portas fechadas, como deve ser” e que os detalhes não devem ser divulgados à imprensa. O porta-voz oficial do governo russo, Dmitry Peskov, reforçou que nenhuma condição do possível acordo será comentada publicamente.

Para mais detalhes sobre essa situação delicada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz: