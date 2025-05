Poupança tem saída líquida de R$ 6,4 milhões em abril O saldo da aplicação na caderneta de poupança caiu, com registro de mais saques do que depósitos... Portal Veloz|Do R7 09/05/2025 - 12h09 (Atualizado em 09/05/2025 - 12h09 ) twitter

O saldo da aplicação na caderneta de poupança caiu, com registro de mais saques do que depósitos no mês de abril. As saídas superaram as entradas em R$ 6,4 bilhões, de acordo com relatório divulgado nesta sexta-feira (9) pelo Banco Central (BC).

