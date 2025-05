Praça Beira Rio recebe sarau “A Poesia Secreta das Gentes” neste sábado, 24 de maio Evento marca encerramento da primeira etapa do projeto cultural que promove oficinas literárias nas bibliotecas... Portal Veloz|Do R7 19/05/2025 - 19h17 (Atualizado em 19/05/2025 - 19h17 ) twitter

A Praça Beira Rio, no distrito de Sousas, em Campinas, receberá o sarau A Poesia Secreta das Gentes no sábado, 24 de maio, das 16h às 20h. O evento é gratuito, aberto ao público e encerra a primeira etapa do projeto de mesmo nome, desenvolvido pela escritora e Agente Territorial de Cultura Gabriela Guinatti, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Não perca a oportunidade de vivenciar essa celebração da cultura local! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

