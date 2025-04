Praça de Esportes “Sofia Abrão” é inaugurada nesta sexta (11) em Americana Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana inaugura nesta sexta-feira (11), às 18h30, a nova... Portal Veloz|Do R7 11/04/2025 - 11h27 (Atualizado em 11/04/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

default

Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana inaugura nesta sexta-feira (11), às 18h30, a nova Praça de Esportes “Sofia Abrão”, localizada no bairro Santa Sofia, na região do Portal. Com investimento total de mais de R$ 1 milhão, o espaço conta com quatro quadras de areia, duas quadras de basquete 3×3, academia ao ar livre em aço inox, brinquedão, Espaço Pet Legal e área para quiosques. As obras foram executadas pelas secretarias de Esportes, de Planejamento, de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova conquista para a cidade!

Leia Mais em Portal Veloz:

Prefeito de Santa Bárbara completa 100 dias de governo e anuncia R$ 58 milhões em investimentos

Comerciantes registram aumento de até 50% nas vendas no Mercado Municipal de Campinas

Seguro-desemprego passa por correção e novo valor já está em vigor