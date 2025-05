Praça do Rodrigo recebe o 5º Torneio de Vôlei de Areia com 30 trios participantes em Cosmópolis Foto: Prefeitura de CosmópolisNo sábado (17), a Praça do Rodrigo recebeu o 5º Torneio de... Portal Veloz|Do R7 19/05/2025 - 12h44 (Atualizado em 19/05/2025 - 12h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de CosmópolisNo sábado (17), a Praça do Rodrigo recebeu o 5º Torneio de Vôlei de Areia. O evento contou com 30 trios, reunindo atletas e famílias. Entre os participantes, estavam alunos do Projeto Escolinhas Esportivas, realizado em parceria com a Escola Estadual Profª Lídia Onélia Kalil Aun Crepaldi — iniciativa que contribui com a formação esportiva de crianças e jovens da cidade.

Para mais detalhes sobre os campeões e a cobertura completa do evento, consulte no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Prefeitura de Pìracicaba quer simplificar processos para destravar regularização de imóveis; entenda

Cosmópolis promove curso de manejo do café em parceria com SENAR e Sindicato Rural

Feira de emprego acontece no terminal de Americana no dia 31 de maio