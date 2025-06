Prazo para troca do cartão do transporte público de Piracicaba termina em 30 de junho Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública,... Portal Veloz|Do R7 08/06/2025 - 12h16 (Atualizado em 08/06/2025 - 12h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ISABELA BORGHESE

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, reforça que o prazo para a troca dos cartões antigos do transporte público para o novo sistema, o Pira Mobilidade, termina esse mês, em 30/06. A troca dos cartões está sendo realizada gradualmente, respeitando prazos específicos para cada modalidade nas lojas Pira Mobilidade do Terminal Central de Integração (TCI) e no Terminal de Integração do Vila Sônia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre a troca dos cartões!

Leia Mais em Portal Veloz:

Só Cacareco estará na região do Jd. Aeroporto na próxima semana em Limeira

Pátio Ferroviário: complexo da Campinas Innovation Week será estação do Trem Intercidades e Hub de Inovação; saiba mais

Sumaré antecipa ações de proteção a pessoas em vulnerabilidade para enfrentar o frio