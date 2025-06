Prazo para troca do cartão do transporte público de Piracicaba termina na próxima segunda (30) Foto: Prefeitura de PiracicabaA troca dos cartões antigos do transporte público para o novo sistema,... Portal Veloz|Do R7 24/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 24/06/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de PiracicabaA troca dos cartões antigos do transporte público para o novo sistema, o Pira Mobilidade, deve ser feita até a próxima segunda-feira (30). A substituição dos cartões está sendo realizada gradualmente nas lojas Pira Mobilidade, localizadas no Terminal Central de Integração (TCI) e no Terminal de Integração do Vila Sônia, com prazos específicos para cada modalidade.

Não perca o prazo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Sumaré dá início ao Programa Asfalto Novo no bairro Parque Casarão

Sumaré intensifica ações contra descarte irregular e cerca de 200 imóveis são notificados

CAMPL recebe emenda de R$150 mil para equipar ampliação da sede em Limeira