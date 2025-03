Preço da melancia graúda dispara com oferta restrita e alta demanda De acordo com levantamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), o preço da... Portal Veloz|Do R7 13/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 13/03/2025 - 09h46 ) twitter

De acordo com levantamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), o preço da melancia subiu em todas as regiões produtoras do Sul e Nordeste do país, na última semana. Entre os fatores para a alta está a baixa oferta e as perspectivas de avanço na demanda pela fruta. No Rio Grande do Sul, a média de comercialização da melancia graúda — acima de 12 kg — foi de R$ 1,77 o quilo, o que representa um aumento de 8,8% em relação à última semana de fevereiro. Já em Teixeira de Freitas, na Bahia, a segunda parte da safra ainda é tímida e com poucas lavouras em época de colheita. Por isso, a média do preço foi de R$ 1,93 o quilo, elevação de pouco mais de 5%. Pesquisas apontam que as cotações devem se manter em alta nesta semana.

Para mais detalhes sobre essa alta nos preços, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

