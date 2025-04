Preço do etanol cai em 12 estados e no DF, sobe em 6 e fica estável em 8, informa ANP José Cruz/Agência Brasil Os preços médios do etanol hidratado caíram em 12 estados e no...

José Cruz/Agência Brasil Os preços médios do etanol hidratado caíram em 12 estados e no Distrito Federal, subiram em 6 e ficaram estáveis em 8 estados na semana de 30 de março a 5 de abril. Os dados são da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Nos postos pesquisados pela agência em todo o país, o preço médio do etanol caiu 0,93% na comparação com a semana anterior, para R$ 4,28 o litro.

