Preço dos ovos brancos cai 5% e cebola registra quedas de até 20% na Ceasa Campinas

Raízes e tubérculos também tiveram queda no preço. O levantamento do Sacolômetro da Ceasa (Centrais de Abastecimento) de Campinas na semana de 30 de junho a 7 de julho mostrou queda do preço dos ovos no mercado. Ovos brancos tiveram baixa de 5%. Raízes e tubérculos também tiveram queda no preço, com destaque para a cebola nacional com queda de 20%.

Para mais detalhes sobre as variações de preços e o impacto no mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

