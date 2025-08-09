Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Preço mínimo de presentes para Dia dos Pais é de R$240, segundo PROCON Sumaré

Foto: Prefeitura de Sumaré A Operação “Paizão Feliz”, realizada pelo PROCON Sumaré entre os dias...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

A Operação “Paizão Feliz”, realizada pelo PROCON Sumaré entre os dias 4 e 7 de agosto de 2025, revelou diferenças expressivas nos preços de itens de perfumaria masculina vendidos na cidade. O levantamento teve como objetivo orientar os consumidores para compras mais conscientes neste Dia dos Pais.

Para mais detalhes sobre as variações de preços e dicas de compras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.