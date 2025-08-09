Preço mínimo de presentes para Dia dos Pais é de R$240, segundo PROCON Sumaré Foto: Prefeitura de Sumaré A Operação “Paizão Feliz”, realizada pelo PROCON Sumaré entre os dias... Portal Veloz|Do R7 09/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 09/08/2025 - 12h38 ) twitter

A Operação “Paizão Feliz”, realizada pelo PROCON Sumaré entre os dias 4 e 7 de agosto de 2025, revelou diferenças expressivas nos preços de itens de perfumaria masculina vendidos na cidade. O levantamento teve como objetivo orientar os consumidores para compras mais conscientes neste Dia dos Pais.

Para mais detalhes sobre as variações de preços e dicas de compras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

