Preço mínimo de presentes para Dia dos Pais é de R$240, segundo PROCON Sumaré
Foto: Prefeitura de Sumaré A Operação “Paizão Feliz”, realizada pelo PROCON Sumaré entre os dias...
A Operação “Paizão Feliz”, realizada pelo PROCON Sumaré entre os dias 4 e 7 de agosto de 2025, revelou diferenças expressivas nos preços de itens de perfumaria masculina vendidos na cidade. O levantamento teve como objetivo orientar os consumidores para compras mais conscientes neste Dia dos Pais.
Para mais detalhes sobre as variações de preços e dicas de compras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
