Prefeito anuncia Programa Conexão Cultura para patrocínio de eventos em Americana Foto: Prefeitura de AmericanaO prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou, nesta terça-feira (25), a criação... Portal Veloz|Do R7 26/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 09h26 )

Foto: Prefeitura de AmericanaO prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou, nesta terça-feira (25), a criação do Programa Conexão Cultura para o patrocínio de eventos culturais e turísticos que fazem parte da programação da cidade, por meio de edital de chamamento público. A cerimônia foi realizada no hall de entrada do Teatro Municipal Lulu Benencase, no Jardim Girassol.

