Prefeito Chico participa do lançamento do programa SuperaAção SP Ao todo, o programa contará com R$ 500 milhões para a sua operacionalização O prefeito... Portal Veloz|Do R7 21/05/2025 - 22h36 (Atualizado em 21/05/2025 - 22h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ao todo, o programa contará com R$ 500 milhões para a sua operacionalização. O prefeito Chico Sardelli, acompanhado da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, participou nesta terça-feira (20) do lançamento do programa SuperAção SP, no Palácio dos Bandeirantes. A iniciativa apresentada pelo governador Tarcísio de Freitas pretende tirar 35 mil famílias da pobreza até 2026, por meio de investimentos em capacitação, inclusão produtiva e assistência social integrada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Jovem de 18 anos é detido com motocicleta irregular no Jardim Roseira, em Limeira

Homem foragido é detido após perseguição com apoio do helicóptero Águia em Limeira

Procon de Americana notifica INSS sobre descontos indevidos em aposentadorias