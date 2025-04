Prefeito Dário Saadi apoia Trisha Di Cesco, que representará Campinas no maior congresso imobiliário internacional em Dubai A empresária e mentora internacional Trisha Di Cesco foi recebida nesta semana pelo Prefeito de... Portal Veloz|Do R7 09/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 09/04/2025 - 09h06 ) twitter

A empresária e mentora internacional Trisha Di Cesco foi recebida nesta semana pelo Prefeito de Campinas, Dário Saadi, pelo Vice-Prefeito Vandão e pelo Vereador Carlinhos Camelô, para a entrega oficial do ofício de participação no IPS Dubai 2025 — o maior congresso imobiliário dos Emirados Árabes Unidos, que acontece entre os dias 14 e 16 de abril de 2025. Durante o encontro, o Prefeito Dário reafirmou o apoio institucional à delegada, que levará o nome de Campinas ao cenário global, com o objetivo de abrir portas para novos negócios, atrair investidores internacionais e representar a força econômica, estratégica e empreendedora da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante representação de Campinas!

