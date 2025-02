Prefeito de Americana testa positivo para dengue Na manhã desta sexta-feira (21), o prefeito de Americana, Chico Sardelli, postou em suas redes... Portal Veloz|Do R7 21/02/2025 - 11h28 (Atualizado em 21/02/2025 - 11h28 ) twitter

Na manhã desta sexta-feira (21), o prefeito de Americana, Chico Sardelli, postou em suas redes sociais que testou positivo para dengue na quinta (20). Ele ainda afirmou que começou a sentir sintomas na quarta.

Para mais detalhes sobre a situação e as recomendações do prefeito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

