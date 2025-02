Prefeito de Campinas, Dário Saadi é eleito presidente do Conselho da RMC Foto: Prefeitura de CampinasPautas de destaque na gestão serão a implantação do Hospital Metropolitano e... Portal Veloz|Do R7 19/02/2025 - 10h06 (Atualizado em 19/02/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de CampinasPautas de destaque na gestão serão a implantação do Hospital Metropolitano e ações conjuntas pelo clima

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, foi eleito presidente do Conselho da RMC (Região Metropolitana de Campinas) na manhã desta segunda-feira, 17 de fevereiro, em evento realizado na PUC-Campinas. Foi a primeira reunião de 2025 do Conselho da RMC, que reúne 20 cidades da região. A gestão do Conselho da RMC dura um ano e Dário pode ser reconduzido ao cargo por mais um ano. O vice-presidente agora é Rafael Piovesan, prefeito de Santa Bárbara d’Oeste.

Para mais detalhes sobre essa importante eleição e os planos do novo presidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

‘Compromisso mútuo’ para resolver conflito com a Ucrânia foi confirmado, dizem russos

Secretário de Sumaré visita a empresa Villares Metals e reforça apoio para geração de emprego e qualificação profissional

Vias próximas à Avenida Rebouças em Sumaré terão interdições para reparos