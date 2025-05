Prefeito de Campinas participa da apresentação do PDUH 2040, para o desenvolvimento em São Paulo Dário Saadi representou a Região Metropolitana de Campinas na apresentação do plano estadual que vai... Portal Veloz|Do R7 12/05/2025 - 21h06 (Atualizado em 12/05/2025 - 21h06 ) twitter

Portal Veloz

Dário Saadi representou a Região Metropolitana de Campinas na apresentação do plano estadual que vai guiar políticas urbanas e habitacionais no estado

Para saber mais sobre o impacto do PDUH 2040 e as iniciativas de desenvolvimento urbano em São Paulo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

