Prefeito de Campinas socorre vítima de atropelamento a caminho da Unicamp
Portal Veloz|Do R7
03/05/2025 - 10h20

Foto: Prefeitura de CampinasO prefeito de Campinas, Dário Saadi, auxiliou no atendimento a um jovem vítima de um atropelamento na avenida Erico Veríssimo, na Unicamp, na tarde desta segunda-feira (28). Dário estava a caminho da universidade para a cerimônia de posse do novo reitor da instituição quando presenciou um atropelamento. O prefeito, que é médico, prestou os primeiros-socorros até a chegada de uma ambulância da própria Unicamp. O jovem, estudante de engenharia agrícola, estava consciente e teve ferimentos leves. “Fiz o primeiro atendimento, verifiquei sinais vitais, nível de consciência, e exame físico. Ele estava bem, aparentemente só com ferimentos leves”, disse Dário.

