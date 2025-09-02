Logo R7.com
Prefeito de Limeira anuncia projeto de nova represa com capacidade para 1 bilhão de metros cúbicos

Durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (1), no Edifício Prada, o prefeito de Limeira,...

Durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (1), no Edifício Prada, o prefeito de Limeira, Murilo Félix, anunciou que estão em andamento as tratativas para a construção de uma nova represa no município. O reservatório deverá ter capacidade para armazenar até 1 bilhão de metros cúbicos de água.

