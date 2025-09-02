Prefeito de Limeira anuncia projeto de nova represa com capacidade para 1 bilhão de metros cúbicos
Durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (1), no Edifício Prada, o prefeito de Limeira, Murilo Félix, anunciou que estão em andamento as tratativas para a construção de uma nova represa no município. O reservatório deverá ter capacidade para armazenar até 1 bilhão de metros cúbicos de água.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse importante projeto!
