Prefeito de Sumaré sanciona lei que autoriza a criação da Escola de Gênios para atendimento especializado a pessoas com autismo Foto: Prefeitura de SumaréO município de Sumaré deu um importante passo na inclusão e no... Portal Veloz|Do R7 21/05/2025 - 10h56 (Atualizado em 21/05/2025 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréO município de Sumaré deu um importante passo na inclusão e no cuidado com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Foi sancionada a lei que autoriza a criação da Escola de Gênios, um projeto pioneiro voltado ao atendimento multidisciplinar e suporte especializado a crianças, adolescentes e adultos com TEA, além de oferecer orientação e acolhimento aos seus familiares. A lei nº 7465 é de autoria do vereador Raí do Paraíso.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Procon Piracicaba articula ações para implementação do protocolo de proteção às mulheres

Moção da Câmara de Piracicaba apela para que Esalq não interrompa projeto de equoterapia

PAT Sumaré promove atendimento para jovens e estudantes em parceria com CIEE