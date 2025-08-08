Prefeito recebe talento mirim: artista e esportista que aos oito anos já expõe no Brasil e na Europa O encontro ocorreu no gabinete da Prefeitura e contou com a presença dos pais da... Portal Veloz|Do R7 07/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h38 ) twitter

O encontro ocorreu no gabinete da Prefeitura e contou com a presença dos pais da menina, Luiz Antônio Junior e Karla Floriano Antônio. O prefeito de Campinas, Dário Saadi, recebeu na tarde desta quinta-feira 7 de agosto, a artista mirim Ysabela Floriano Montagner, de apenas oito anos, que vem se destacando nos segmentos artístico e esportivo.

