Prefeitos da RMC discutem impactos do tarifaço dos EUA sobre exportações
Reunião em Campinas aponta risco de queda na arrecadação e aumento do desemprego na região,...
Reunião em Campinas aponta risco de queda na arrecadação e aumento do desemprego na região, que exporta mais de US$ 5 bilhões por ano. Os prefeitos da Região Metropolitana de Campinas (RMC) se reuniram nesta quarta-feira (20), na PUC-Campinas, para discutir os impactos da tarifa de até 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A medida, anunciada pelo presidente Donald Trump, foi o principal tema da reunião extraordinária do Conselho de Desenvolvimento da RMC.
