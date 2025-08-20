Prefeitos da RMC discutem impactos do tarifaço dos EUA sobre exportações Reunião em Campinas aponta risco de queda na arrecadação e aumento do desemprego na região,... Portal Veloz|Do R7 20/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 18h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reunião em Campinas aponta risco de queda na arrecadação e aumento do desemprego na região, que exporta mais de US$ 5 bilhões por ano. Os prefeitos da Região Metropolitana de Campinas (RMC) se reuniram nesta quarta-feira (20), na PUC-Campinas, para discutir os impactos da tarifa de até 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A medida, anunciada pelo presidente Donald Trump, foi o principal tema da reunião extraordinária do Conselho de Desenvolvimento da RMC.

Para entender melhor os desafios enfrentados pela região e as possíveis consequências dessa taxação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Preço da cesta básica cai em 15 das 27 capitais em julho

Atletas de Iracemápolis se destacam em fase classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê

Fabiano D’Andréa assume interinamente Secretaria de Assuntos Jurídicos em Limeira