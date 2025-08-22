Prefeitura de Americana é cobrada sobre ações de controle em bares e depósitos suspeitos de atividades ilícitas
O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de...
O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre as ações de fiscalização e controle de bares, depósitos e distribuidoras de bebidas no município.
O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre as ações de fiscalização e controle de bares, depósitos e distribuidoras de bebidas no município.
Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa!
Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: