Prefeitura de Americana é cobrada sobre ações de controle em bares e depósitos suspeitos de atividades ilícitas

O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre as ações de fiscalização e controle de bares, depósitos e distribuidoras de bebidas no município.

