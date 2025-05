Prefeitura de Americana entrega reforma do auditório do CCL nesta terça (20) Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo,... Portal Veloz|Do R7 20/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 08h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, entrega, nesta terça-feira (20), às 17h30, a reforma do auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil. O espaço utilizado para ensaios, apresentações e eventos foi revitalizado com novo piso, pintura interna e revisão do sistema de ar-condicionado. Na ocasião, será lançada oficialmente a 3ª edição Rota Cervejeira, que ocorre sexta (23), sábado (24) e domingo (25), também no CCL.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as melhorias e eventos no CCL!

Leia Mais em Portal Veloz:

Campinas recebe comitiva de cidade chinesa para estudar futuros investimentos

Crianças da Escola de Bombeirinho Civil visitam base do Serviço 192 em Americana

Confira as vagas disponíveis no PAT de Artur Nogueira