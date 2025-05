Prefeitura de Americana inicia obras de revitalização do CCZ Outra importante melhoria será a construção de uma sala de pós-operatório A Prefeitura de Americana,... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 22h44 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h44 ) twitter

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, deu início nesta semana a uma série de adequações estruturais para revitalização do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), com o objetivo de aprimorar o atendimento e as condições de trabalho na unidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as melhorias que estão sendo implementadas!

