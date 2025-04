Prefeitura de Americana orienta contribuintes sobre destinação do Imposto de Renda para ações sociais; veja Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos... Portal Veloz|Do R7 09/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 09/04/2025 - 12h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, orienta os contribuintes sobre a possibilidade de destinar parte do Imposto de Renda (IR) a projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e pessoas idosas no município. O prazo para realizar a doação vai até 30 de maio, data limite para a entrega da declaração do IR.

Saiba mais sobre como contribuir e fazer a diferença na vida de muitos! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

