Prefeitura de Americana paga salário de servidores com aumento de 7% na segunda-feira (5) Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana deposita na próxima segunda-feira (5) o salário dos... Portal Veloz|Do R7 02/05/2025 - 09h20 (Atualizado em 02/05/2025 - 09h20 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana deposita na próxima segunda-feira (5) o salário dos servidores públicos municipais com reajuste de 7%. O aumento, também aplicado no adiantamento feito no dia 16 de abril, tem efeito retroativo a 1º de março de 2025.

