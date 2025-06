Prefeitura de Americana propõe aumento de 20,5% no IPTU a partir de 2026 Foto: Prefeitura de Americana A Prefeitura de Americana, por meio do prefeito Chico Sardelli, encaminhou à... Portal Veloz|Do R7 03/06/2025 - 09h37 (Atualizado em 03/06/2025 - 09h37 ) twitter

Foto: Prefeitura de Americana A Prefeitura de Americana, por meio do prefeito Chico Sardelli, encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 70/2025, que tramita em regime de urgência. A proposta prevê um reajuste de 20,5% no valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) a partir de 1º de janeiro de 2026. Na justificativa, o Executivo argumenta que os valores não são atualizados desde 2023, tendo sido aplicadas apenas revisões baseadas em índices estimados de inflação nos últimos dois anos. A iniciativa da administração municipal gerou indignação entre moradores e vereadores, que apontam falhas na prestação de serviços públicos. Os vereadores de Americana devem analisar o projeto na sessão ordinária marcada para as 14h desta terça-feira (3), com a matéria incluída na Ordem do Dia.

