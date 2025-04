Prefeitura de Americana prorroga prazo para credores de precatórios cíveis formalizarem propostas de acordo Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Fazenda, prorrogou o... Portal Veloz|Do R7 14/04/2025 - 08h05 (Atualizado em 14/04/2025 - 08h05 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Fazenda, prorrogou o prazo para que credores de precatórios cíveis possam apresentar propostas de conciliação com a Administração Direta e Indireta. O novo prazo vai até o dia 13 de maio, conforme publicação no Diário Oficial do Município (DOM) deste sábado (12).

