Prefeitura de Americana prorroga prazo para pedido de isenção de IPTU até 30 de maio

Foto: Prefeitura de Americana A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Fazenda, prorrogou até 30 de maio o prazo para solicitação de isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2025. O ato será formalizado em publicação no Diário Oficial do Município deste sábado (26) e na segunda-feira (28).

