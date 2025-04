Prefeitura de Americana realiza audiência pública para debater PPA e LDO nesta quarta-feira Foto: Prefeitura de Americana A Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Fazenda e de... Portal Veloz|Do R7 22/04/2025 - 12h53 (Atualizado em 22/04/2025 - 12h53 ) twitter

Foto: Prefeitura de Americana A Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Fazenda e de Planejamento, realiza audiência pública para apresentação das propostas do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026, nesta quarta-feira (23), às 18h. A audiência será realizada no Auditório Villa Americana, nas dependências do Paço Municipal (Avenida Brasil, nº 85 – Centro), e também pode ser acompanhada de forma online pelo site www.americana.sp.gov.br/audiencia/ppa.

A participação da população neste processo orçamentário é importante.

