Prefeitura de Americana realiza audiência pública para debater PPA e LDO no próximo dia 23 Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Fazenda e de... Portal Veloz|Do R7 10/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 09h06 )

Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Fazenda e de Planejamento, realiza audiência pública para apresentação das propostas do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026, no dia 23 de abril (quarta-feira), às 18h. A audiência será realizada no Auditório Villa Americana, localizado nas dependências do Paço Municipal (Avenida Brasil, nº 85 – Centro), e também poderá ser acompanhada de forma online, pelo site: www.americana.sp.gov.br/audiencia/ppa.

