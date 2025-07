Prefeitura de Americana responde críticas sobre riscos na Avenida do Compositor e cita estudos técnicos Foto: Câmara de AmericanaApós denúncias de moradores de Americana sobre a insegurança na Avenida do... Portal Veloz|Do R7 12/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 12/07/2025 - 08h37 ) twitter

Foto: Câmara de AmericanaApós denúncias de moradores de Americana sobre a insegurança na Avenida do Compositor, no Residencial Jaguari, e um requerimento apresentado pelo vereador Marcos Caetano (PL), a Prefeitura se manifestou por meio de nota oficial ao Portal Veloz, parceiro do R7. Na resposta, enviada por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), o Executivo informou que a via registrou cerca de sete sinistros de trânsito nos últimos 12 meses. Apesar disso, a administração alegou que os pontos de ocorrência são “difusos” e que os casos refletem “abuso de velocidade geral”.

Para mais detalhes sobre a resposta da Prefeitura e as preocupações dos moradores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

