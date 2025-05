Prefeitura de bairro em bairro atende moradores de Santa Rosália e anuncia melhoria viária em Sorocaba Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba anunciou, na tarde desta sexta-feira (23), em reunião... Portal Veloz|Do R7 24/05/2025 - 09h56 (Atualizado em 24/05/2025 - 09h56 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba anunciou, na tarde desta sexta-feira (23), em reunião no bairro Santa Rosália, melhoria viária para atender os moradores dessa localidade. O encontro fez parte de mais uma edição do programa “Prefeitura de bairro em bairro”, com o propósito de ouvir as demandas, esclarecer dúvidas e viabilizar ações em prol da melhor qualidade de vida da comunidade local.

Para mais detalhes sobre as melhorias anunciadas e o impacto na comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

