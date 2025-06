Prefeitura de Campinas divulga classificação final do concurso para cargos da Saúde e Geral Os cargos para a área de saúde são maioria Os candidatos que estão concorrendo a... Portal Veloz|Do R7 30/06/2025 - 19h17 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Daridosa

Os cargos para a área de saúde são maioria. Os candidatos que estão concorrendo a uma das cento e oitenta vagas das áreas de Saúde e Geral podem consultar a classificação final do concurso da Prefeitura de Campinas no Diário Oficial do Município (https://www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial) desta segunda-feira, 30 de junho e no site da Fundação Vunesp (https://www.vunesp.com.br/PCAM2401). A homologação está prevista para ser publicada nesta terça-feira, 1 de julho.

Para mais detalhes sobre as vagas e a classificação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Meio ambiente: Câmara Municipal de Limeira realiza ações de conscientização para 390 alunos

Briga entre casal termina em facada e pedido de medida protetiva em Limeira

Combate à dengue: 11º mutirão em Campinas visita 5,7 mil imóveis e retira 1.697 toneladas de resíduos